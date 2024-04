Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie das vierte von elf Kindern eines Handwerkers und seiner pietistischen Ehefrau zu einem der bedeutendsten Wissenschaftler und Philosophen aller Zeiten werden konnte, diese Frage hätte eine eigene Studie verdient. Immanuel Kant, der am 22. April vor 300 Jahren in Königsberg geboren wurde, hat die Philosophie revolutioniert. An einer Auseinandersetzung mit seinem Denken kommt bis heute niemand vorbei.

Von den drei großen Demütigungen des Menschen in der Neuzeit kannte Kant nur die erste: den Nachweis des Kopernikus, dass der Planet Erde nicht im Mittelpunkt der Welt steht. Die beiden anderen,