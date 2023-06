Warum gründen Frauen viel seltener Architekturbüros als Männer, sind weniger häufig in Führungspositionen? Warum gibt es so wenig Professorinnen? Und das obwohl seit Jahren ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Studierenden der Architektur besteht. Wie steht es mit der Diversität im Bauwesen? Das ist die Frage im Hintergrund eines Symposiums des Fachbereichs Architektur der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) in Kaiserslautern. Es geht vor allem um weibliche Vorbilder und ihre Sichtbarkeit in der Architektur. Organisiert hat die Veranstaltung, die sich an alle Interessierten richtet, die Studierendengruppe CAYAS. Titel der Veranstaltung, die im Zusammenhang mit der Klara-Marie-Faßbinder-Gastprofessur für Frauen- und Geschlechterforschung von Christiane Fath steht, lautet: „DIE KAISERINNEN: COME AS YOU ARE“: Die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist hochkarätig. Ort: RPTU, Pfaffenbergstrasse 95, 67663 Kaiserslautern., Zeit: Donnerstag: 9-18 Uhr; Freitag: 9-15 Uhr. Info: https://www.fatuk.de/caya/