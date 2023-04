Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Spanien muss der Rapper Pablo Hasél wegen Beleidigung des Königshauses ins Gefängnis. Auch in Deutschland stellt sich die Frage, wie weit die Freiheit der Kunst reicht und wo sie mit dem Gesetz kollidiert. Damit beschäftigt sich Uwe Scheffler, Professor für Strafrecht an der Universität Frankfurt/Oder. Er präsentiert seine Erkenntnisse in einer Ausstellung. Bis 24. April macht sie im Bildungsforum Potsdam Station – derzeit kann sie auch im Internet unter www.kunstundstrafrecht.de besichtigt werden.

Zum Thema Gotteslästerung wird an das Bild des Surrealisten Max Ernst „Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen André Breton, Paul Eluard und dem