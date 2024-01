Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit der Einführung des nationalen „Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ 1996 wird auch im nordpfälzischen Rockenhausen an die Jüdinnen und Juden erinnert, die mit einem Mal nicht mehr dazu gehören sollten. Hinter jedem Namen steht ein Schicksal.Ein Ortsbesuch, der zeigt, dass hier nicht nur an einem Tag im Jahr davon erzählt wird, was Menschen anderen Menschen antun können.

Am 1. April 1938 veröffentlicht das „Jüdische Gemeindeblatt der Rheinpfalz“ eine Glückwunschanzeige: „Am 13. April begehen Herr Oskar Frank und seine