Neustadter Cybersicherheitsfirma 8com hat mit zahlreichen Gästen Jubiläum gefeiert. Die einstige Bundesministerin berichtet dabei von einem eindrücklichen Erlebnis.

Mit mehr als 100 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft hat die Neustadter Cybersicherheitsfirma 8com am Donnerstag ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Für andere Firmen seien 20 Jahre vielleicht nicht viel, 8com sei aber eine der ersten der Branche in Deutschland gewesen, sagte Firmenchef Götz Schartner. 2004 hätten viele Internetkriminalität und IT-Sicherheit nicht auf dem Schirm gehabt. Begonnen hat 8com klein. Anfangs bestand die Firma nur aus den Gründern, den Eheleuten Sandra und Götz Schartner, die das Unternehmen bis heute führen. 2005 stieß als weiterer Mitarbeiter Sandra Schartners Vater dazu. 2007 zählte die Firma zwar bereits sechs Beschäftigte, war zu der Zeit aber noch in Schartners Wintergarten untergebracht. „Ein Büro zu mieten, wäre damals noch zu teuer gewesen“, blickte der Gründer zurück. Doch das änderte sich. Erst in der Wallgasse, seit 2019 in der Europastraße beschäftigt 8com mittlerweile rund 100 Mitarbeiter, hat nach eigenen Angaben Kunden in 40 Ländern und wehrt von seinem Security Operations Center rund um die Uhr Cyberangriffe ab.

Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel zeigte sich stolz, dass es in der Stadt „ein Unternehmen mit dieser internationalen Bedeutung gibt“. Der Oberbürgermeister dankte auch dafür, dass sich das Unternehmen im neuen Bündnis für Demokratie engagiere.

Die frühere Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) berichtete, wie Schartner ihr vor etwa 15 Jahren die Bedeutung von Cybersicherheit vor Augen geführt habe. Bei einem Treffen habe sie ihr Handy auf den Tisch gelegt. Plötzlich klingelte es, das Display zeigte den damaligen Neustadter Oberbürgermeister an. Sie fragte, ob sie rangehen dürfe, doch Überraschung: „Am Telefon war nicht der OB, sondern Herr Schartner“, erzählte Klöckner. Dieser hatte ihr Handy live gehackt.

Digital übermittelt wurde zur Firmenfeier ein Grußwort von Volker Wissing (FDP), dem Bundesminister für Digitales und Verkehr. Der Südpfälzer lobte die Weitsicht, die das Ehepaar Schartner mit der Firmengründung 2004 bewiesen habe.

Die Arbeit von 8com hob auch Mario Germano, der Präsident des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes, als „unverzichtbar“ hervor. Germano betonte, dass jedes Unternehmen Opfer von Cyberkriminalität werden könne, auch die kleinen – und dass dann mitunter die Existenz auf dem Spiel stehe.