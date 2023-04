Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Rekord, kein deutscher Sieger und Ärger im Vorfeld: Am Sonntagabend wurden zum 63. Mal die Grammys verliehen, die wichtigsten US-Musikpreise. Beyoncé gewann ihre 28. Trophäe. Pianist Igor Levit ging wie die drei anderen deutschen Nominierte dagegen leer aus. Und der Kanadier The Weeknd kündigte einen Boykott an.

Fünf Bühnen, keine Zuschauer, dafür einige Nominierte – mit Maske zur edlen Garderobe – platziert an Tischen mit großem Abstand, Videoschaltungen und teils vorab