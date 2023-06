Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fromme Männer – wie der Jakobspilger in Speyer oder der heilige Franziskus in Mannheim – und dralle Frauen, ob im Münchner Olympiapark oder mitten in Landau, bevölkern so manche deutsche Stadt. Ihr Schöpfer heißt Martin Mayer, ein in Berlin geborener Pfälzer in Bayern. Und dort, in München, feiert er heute seinen 90. Geburtstag.

Wie das so ist mit Kunst im öffentlichen Raum: Sie ist einfach da, gehört zum Stadtbild. Wer sie geschaffen hat, gerät mit der Zeit in Vergessenheit. Selbst dann,