Sie schreit, sie ist stur, sie schlägt um sich – wie in ihrer Rolle im Film „Systemsprenger“, die ihr den Deutschen Filmpreis als beste Darstellerin einbrachte: Helena Zengel. Damals war sie zehn Jahre alt. Jetzt ist sie zwölf. In Hollywood drehte sie nun mit Tom Hanks (64) „Neues aus der Welt“ und hat schon eine Golden-Globe-Nominierung. Ab heute läuft der fürs Kino gedachte Western bei Netflix.

Sie könnte eine Pfälzerin sein, die etwa zehnjährige Johanna Leonberger in „Neues aus der Welt“ von Paul Greengrass. Der Western spielt 1870 in Texas. Dorthin waren viele Deutschsprachige ausgewandert, auch Pfälzer, vor allem aber Elsässer. Ein paar Brocken Deutsch spricht Johanna (Helena Zengel) auch, als Captain Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) sie entdeckt – bei einem Indianer, der am Galgen hängt.

Die Kleine alleinlassen will der ehemalige Journalist und Druckereibesitzer nicht. Im Bürgerkrieg hat er alles verloren, nun zieht er durchs Land, um den Bauern, die nicht lesen können, aber neugierig sind, für zehn Cent pro Kopf aus der Zeitung vorzulesen. Um Indianer geht es da auch. Der Gehängte, den Kidd fand, war ein Kiowa – und Johanna spricht fließend Kiowa und kein Englisch. Nach und nach kommt heraus, dass die Kiowa wohl ihre Eltern und ihre Schwester töteten, sie aber aufgenommen und aufgezogen haben. Johanna verliert also gerade zum zweiten Mal ihre Familie.

Ein Roadmovie mit tollen Landschaftsbildern

Kidd erfährt, dass etwa 400 Meilen entfernt deutsche Verwandte in einer Siedlung namens Castroville leben sollen. Dorthin will er Johanna bringen. Der Film ist ein Roadmovie, für einen Western ein ziemlich ruhiges: Zu sehen sind weite Landschaften in tollem Licht, Kidd und Johanna als seltsames Duo auf einem Pferdewagen, Kidd spricht viel (im Original auch ein paar Worte Deutsch), Johanna wenig. Beide versuchen, ihre Traumata hinter sich zu lassen und zu überleben.

Wenn Kidd abends in einer Scheune vorliest, ist das eine Performance.

Wie ein Schauspieler bietet er eine dramatische Lesung mit vielen Gesten, gezielten Pausen und Betonungen. Er erzählt von der Eisenbahn, deren Schienen verlegt werden, von der Hirnhautentzündung, die sich wie eine Epidemie breitmacht, von dem US-Präsidenten, der die Sklaverei in Texas abschaffen will. Johanna schaut ihm fasziniert zu. „Sie muss lachen, sie muss träumen, sie braucht neue Erinnerungen“, sagt Kidd zu einem der Männer in der Scheune, der ihn nach der Kleinen fragt. Und er wird wütend, als ein anderer sie kaufen will – wohl um sie auf den Strich zu schicken. Als dieser Johanna anfasst, wird auch sie wild, wehrt sich und will wegrennen. Später – als das Duo verfolgt und in den Bergen beschossen wird, greift sie selbst zum Gewehr, als Kidd die Munition ausgeht: Johanna lernt schnell.

Nicht von gestern

Western sind nicht von gestern, sie erzählen von der Gegenwart, auch wenn „Neues aus der Welt“ natürlich mit Genrezutaten wie Schießereien, Pferderennen, Banditen, Indianern und harten Cowboys aufwartet. Rassisten, die andere töten, hatten wir gerade mit dem Polizisten, der den Schwarzen Floyd George tötete, Probleme mit Einwanderern, die von Einheimischen gehasst werden, Mädchen, die von Männern angetatscht werden – viele Themen in diesem Film, der auf einem Roman von Paulette Jiles beruht, sind nach wie vor aktuell.

Ein bisschen Mediengeschichte gehört dazu, wenn Nachrichten mit Dramatik vorgetragen werden wie heute im Internet, und ein Fabrikbesitzer Kidd dazu bringen will, Fake News zu verbreiten. Filmgeschichte ist ebenfalls dabei: Die Berge sehen aus wie aus einem John-Ford-Western mit John Wayne. Und hat der in „The Searchers“ sich nicht eines Findlings angenommen? In den zwei Stunden Western steckt unglaublich viel drin.

Ein topmoderner Frauenfilm

Regisseur Greengrass (65), der die „Bourne“-Trilogie drehte und schon eine Oscar-Nominierung hat („United 93“) versteht sein Handwerk. Sein Western ist langsam, aber nicht langweilig, und ein topmoderner Frauenfilm. Kaum ist Johanna da, steht sie automatisch im Mittelpunkt. Weil es kaum Frauen gibt, weil sie die Helle in der dunklen Männerwelt ist, weil sie anders ist, weil sie wie in ihrem ersten deutschen Film, der sie auch in Amerika bekannt machte, das System sprengt.

Viel Dialog hat die souveräne junge Berlinerin Helena Zengel nicht, den braucht sie auch nicht. Das Mädchen im Blümchenkleid nimmt mit seiner Körperhaltung, seinem Ernst, seinen starken Gesten und seiner etwas herben Natürlichkeit nicht nur Kidd schnell für sich ein. Da legt der zweifache Oscar-Gewinner Tom Hanks den lieblichen Fürsorge-Blick eines Vaters auf – und nicht mehr ab. So ist es ein Leichtes für Helena, ihn an die Wand zu spielen, erst recht, wenn sie zur Actionheldin wird. Ihre Leinwandpräsenz ist einfach umwerfend. Dafür hat sie schon eine Golden-Globe-Nominierung bekommen (plus vier weitere Nominierungen in den USA), und wenn es Gerechtigkeit gibt, müsste sie auch die Oscar-Nominierung bekommen.