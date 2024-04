Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 29-jährige Isaak Guderian wird Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö (Schweden) am 11. Mai vertreten. Unser langjähriger ESC-Experte Salman Tanzeem sprach mit dem Espelkamper bei der Vorab-Show „Eurovision in Concert“ in Amsterdam über die Vorbereitungen auf das ESC-Finale.

Nun sind zwei Monate seit deinem Sieg bei der deutschen ESC-Vorentscheidung gegen starke Konkurrenten wie Max Mutzke in Berlin vergangen. Hast du mittlerweile verarbeiten können, was passiert ist?

Isaak: