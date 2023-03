Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nie zuvor waren in Deutschland so viele Werke von Johannes Vermeer zu sehen wie jetzt in Dresden: Eine herausragende Ausstellung der Gemäldegalerie Alte Meister feiert den holländischen Barockkünstler. Leicht möglich, dass diese Schau auch unser Bild vom Maler aus Delft verändert.

Das Amouröse lag immer schon in der Luft. Denn natürlich denkt man beim Papier, das Johannes Vermeers junge Frau so intensiv im Blick hat, an einen Liebesbrief. Zumal sie mit ihren leicht