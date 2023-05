Am liebsten eröffnet das Festival von Cannes mit einem französischen Film. Das passt am besten zur Filmnation Frankreich. Diesmal ist es „Jeanne du Barry“ von und mit Maïwenn.

Wir sind in der Zeit von König Ludwig XV., Madame du Barry war seine zweite berühmte Geliebte (die erste war Madame de Pompadour): Der Film erzählt ihre Geschichte. Wie in vielen Filmen der Regisseurin und Schauspielerin Maïwenn geht es um Außenseiter. Denn Jeanne, eine in armen Verhältnisse geborene Frau aus Lothringen, passte nun wirklich nicht an den französischen Hof. Aber sie war hübsch und mutig, das gefiel dem reichen Baron du Barry, der sie mit seinem Bruder verheiratete und an den Hof brachte, weil er sich davon persönliche Vorteile versprach. Aus dem Straßenmädchen wird eine mondän herausgeputzte hübsche Frau. Zwischen Ludwig XV. und Jeanne funkt es sofort. Ludwig macht Jeann zu seiner offiziellen Kurtisane. Das wird zum Skandal, denn die Höflinge wollen kein unverfrorenes Straßenmädchen.

Der Stoff ist nicht neu, aber Maïwenn träumt schon seit 17 Jahren davon, ihn zu verfilmen – vom Ambiente her als Mischung aus „Barry Lyndon“ (Stanley Kubrick, 1975) und „Marie Anotinette“ (Sophie Coppola, 2006) – und und natürlich die Hauptrolle zu spielen. Inzwischen ist sie 47. Für Ludwig hatte sie eigentlich ein bestimmten französischen Schauspieler im Blick, der jedoch absagte. Dann suchte sie international, hatte anfangs kein Glück, bis der zweite auf ihrer Liste zusagte; Johnny Depp. Das war kurz bevor der Prozess begann, den seine Ex-Frau Amber Heard anstrengte. Er war interessiert, sie trafen sich in London, dann sagte Depp zu.

Szene aus »Madame du Barry« mit Johnny Depp und Maï wenn zu Pferd. Foto: Festival de Cannes

Und die sonst sehr bodenständige Maïwenn, die 2011 in Cannes mit ihrem Film „Poliezei“ bereits einen Preis bekam, schwebte in die höhere Gesellschaft von Regisseuren mit Quentin Tarantino, die nicht digital, sondern bewusst auf 35-mm drehen. „Mit 35 mm sehen die Farben so aus, wie ich mir das vorstelle, und sind näher an den Gemälden aus dieser Epoche“, erklärte sie im Vorfeld. Ob es klappt, wird man sehen.

Wer sich wundert, warum Maïwenn keinen Nachnamen hat – sie hat natürlich einen: Le Besco. Aber sie benutzt ihn nicht. Maïwenn ist ein bretonischer Vorname, den sie offenbar mehr liebt und sich in der alten französischen Tradition sieht, in der sich Schauspieler einen Künstlernamen geben, Miou-Miou (Sylvette Henri, 70) fällt auch in diese Kategorie.