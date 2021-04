Die einen möchten ihn als Biotop sich selbst überlassen, die anderen sehen ihn als zeitgeschichtliches Monument, für wieder andere bleibt er trotz seiner Entstehungsgeschichte ein vor allem militärisches Faszinosum: der Westwall. Wie kompliziert der Umgang mit diesem seltsamen Erbe des Nationalsozialismus ist, zeigt ein schmales Bändchen mit dichtem Inhalt.

In der Reihe „Akademie-Skizzen“ sind die Beiträge erschienen, die während eines zweijährigen gemeinsamen Projektes der Evangelischen Akademie der Pfalz und der an der Universität Koblenz-Landau angesiedelten Friedensakademie Rheinland-Pfalz entstanden sind.

Auf Pläne und historische wie aktuelle Fotos verzichten die beiden Herausgeber und Akademieleiter Christoph Picker und Charlotte Dany. Dafür allerdings bieten die von ihnen unter dem zu bescheidenen Etikett „Skizzen“ zusammengefassten Aufsätze ein umfassenden Bild dessen, was dieser Westwall einst war, was er heute bedeutet und warum der Umgang mit diesem Erbe der nationalsozialistischen Vergangenheit so schwierig ist.

Viele Zuständigkeiten, kein Gesamtkonzept

Was tun mit seinen Resten? Eine Frage, die sich umso drängender stellte, seit der Bund 2014 die Westwallanlagen in Rheinland-Pfalz dem Bundesland als Eigentum überließ. Es überrascht dann aber doch , zu erfahren, wie viele Landesministerien von Umwelt über Wirtschaft bis zu Kultur mit noch mehr Referaten seither für jeweils einzelne Aspekte des größten erhaltenen Flächendenkmals Deutschlands zuständig sind. Die Landeszentrale für politische Bildung hat eine dreibändige Publikation geplant, von der die ersten beiden Bände erschienen sind und die besonders zeit- und bauhistorische Aspekte berücksichtigt. Friedens- und Konfliktforscherin Jana Hornberger merkt indes an, dass in der von der Landeszentrale betreuten Gedenkstätte Hinzert im Hunsrück kaum erkennbar ist, dass just dort im NS-Sinn straffällig gewordene Westwall-Arbeiter inhaftiert waren.

Zukunft friedenspädagogischer Lernort

Hornberger und die anderen Autoren stellen aber auch klar, dass der Westwall keine Gedenkstätte im klassischen Sinn darstellt: kein reiner Opfer – sondern vor allem ein Täterort, Sinnbild für Militarismus, gleichwohl aber umgeben von Dörfern und Siedlungen, in denen er den Alltag der Menschen bestimmte – auf den beiden Seiten einer Grenze.

Ziel der vorliegenden Bestandsaufnahme der Spannungsfelder ist das Aufzeigen von Wegen hin zu einem friedenspädagogischen Lernort, weswegen auch ein Blick auf Erinnerungsorte in fernen Ländern wie Ruanda und Kambodscha ein sehr erhellender ist. Bei der Beschäftigung mit dem Westwall sollte dieser kleine Band zukünftig nicht fehlen.

