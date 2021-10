Eishockey und Handball wird in der SAP-Arena schon seit längerem wieder gespielt. Aber Konzerte? Seit Februar 2020 (!) Sendepause. Dafür musste am Donnerstag schon Schlager-Grandseigneur Roland Kaiser nach Mannheim kommen.

„Bis zum nächsten Mal – und bleibt gesund!“ Versprechen und Wunsch zugleich nach dem fast dreistündigen Mammutprogramm des 69-Jährigen, der seinen 4500 Fans – gefühlt von 18 bis 80 Jahre – mitsamt seiner herausragenden Band und starken Solisten große Arrangements seiner Hits schenkte.

Große Pose und viel Selbstironie

Vom augenzwinkernd dargebrachten „Santa Maria“ über „Ich glaub es geht schon wieder los“ bis zum mut- und sinnstiftenden „Liebe kann uns retten“, Kaisers Fanal gegen den Hass in unserer Gesellschaft, war alles dabei. Große Pose, aber auch jede Menge Selbstironie in einer gewaltigen Inszenierung – Roland Kaiser will mit seiner mehrfach verschobenen Tour einer ganzen Branche neuen Mut machen. In der Arena galt die 3G-Regelung und damit Maskenpflicht. Mitgesungen wurde trotzdem.