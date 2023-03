Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auftritt einer neuen Generation. Für die Premiere von „Tanz.6“ am Samstagabend im Pfalztheater Kaiserslautern ließ Direktor James Sutherland Davide Benigni, Emelie Anna Söderström, Carla Gonzalez und Yan Jun Chin aus dem Ensemble choreografieren. Getanzt wurden „4 short pieces“. Ein bleibendes Erlebnis.

„Short Pieces“, kurze Stücke, zu dem Kurzformat gehören in der Literatur etwa auch Essays, intime Denkstücke. Die Definition trifft am besten, was die