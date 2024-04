Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FK Pirmasens steht nach heftiger Krise in der Fußball-Oberliga jetzt wieder da, wo er hin will: auf Platz zwei, der am Saisonende Aufstiegsspiele zur Regionalliga bringt.

Die letzten vier Spiele vor der Winterpause verloren die Pirmasenser allesamt. „Vier Niederlagen hintereinander – das darf uns in der Oberliga nicht passieren. Dafür ist der Kader eigentlich