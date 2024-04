Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich in akuter Not. Die Anwesenheit des Feuerwehrmanns Funkel erhöht aber die Wahrscheinlichkeit der Rettung.

Nie war Friedhelm Funkel für den 1. FC Kaiserslautern wertvoller als am Samstagnachmittag, und vermutlich wird das Wesen und die Routine des 70-Jährigen in den kommenden Wochen an Bedeutung noch zunehmen.