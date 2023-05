Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Bundesbürger planen wieder Urlaube im In- oder Ausland, obwohl die Corona-Gefahr noch besteht. Was bringen Reiserücktritts- und Auslandskranken-Versicherungen in dieser Situation? Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Von Hans Peter Seitel

Trägt die Rücktritt-Versicherung Stornokosten?

Da gilt es, genau hinzusehen. Muss ein Urlauber seine gebuchte Reise stornieren, weil er an Covid-19 schwer