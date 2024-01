Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Handel mit China und den USA hilft Aura, dem Germersheimer Hersteller von Prozesswärmeanlagen für die Industrie, das schwächelnde Europa-Geschäft auszugleichen. Den Technologie-Wandel meistert Aura mit Neuentwicklungen für den Weltmarkt und einem Zukauf.

Sie will auf dem amerikanischen Markt besser wahrgenommen werden und dort ihre Absatzchancen verbessern. Deshalb hat die Aura GmbH mit Sitz in Germersheim zum Jahresbeginn in Chicago im US-Bundesstaat