Das Sofa macht ganz schön viel mit und bekommt so auch Schmutz ab. Die wenigsten Bezüge lassen sich dabei abziehen und in die Waschmaschine stecken. Es gibt aber auch andere Lösungen für die Reinigung.

Lassen sich Stoffbezüge von Sofa und Sessel nicht in der Waschmaschine reinigen, muss eben das Waschmittel zu ihnen kommen. Mit dem lauwarmen Schaum eines Feinwaschmittels können die Textilbezüge direkt an Ort und Stelle gesäubert werden, rät die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM). Alternativ eignet sich eine Lösung aus Neutralseife und destilliertem Wasser, das keine Kalkränder hinterlässt.

Die Herstellervereinigung rät bei Zweifeln, ob der Stoff ein Reinigungsmittel auch verträgt, diese Maßnahme erst an einer unauffälligen Stelle zu testen. Oft reicht es aber auch schon aus, ohne Reinigungsmittel nur mit einem angefeuchteten – also nicht tropfnassen – Fensterleder vorsichtig in Strichrichtung, also so, wie die Stofffasern verlaufen, über den Bezug zu wischen und so Verschmutzungen zu entfernen.

Nicht föhnen

Wird ein Reinigungsmittel verwendet, muss dieses möglichst rückstandslos vom Bezug entfernt werden. Auch sollte der Bezug vollständig trocken sein, bevor man sich wieder auf dem Sofa lümmelt. Föhnen sollte man diese aber nicht, da die Bezüge durch den Luftzug hart oder gar beschädigt werden könnten, so der DGM. Am besten mit einem trockenen Tuch nachtupfen oder mit einer weichen Bürste den Bezug aufbürsten. Vor dem feuchten Reinigen sollte gröberer Schmutz mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste vom Bezug genommen werden, da die Partikel beim Wischen sonst auf dem Stoff scheuern könnten.