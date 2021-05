Andere Medizintechnikanbieter profitieren sogar von der Pandemie. Aber Siemens Healthineers bleibt zumindest relativ stabil. 2021 soll es besser laufen.

Bernd Montag wirkt zufrieden. „Wir sind sehr widerstandsfähig und bisher gut durch die Krise gekommen“, sagt der Chef des Erlanger Medizintechnikriesen Siemens Healthineers bei der Bilanzvorlage in Erlangen. Der Konzernumsatz ist mit 14,5 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (30. September) nahezu stabil geblieben, beim Jahresüberschuss ist der Rückgang mit einem Zehntel auf gut 1,4 Milliarden Euro überschaubar. Die operative Gewinnmarge bezogen auf den Umsatz ist von 17,1 auf 15,4 Prozent gesunken, liegt damit aber auf einem Niveau von dem die meisten Unternehmen in Corona-Zeiten nur träumen dürften. Damit sind die Erlanger aber auch kein Corona-Gewinner wie die Konkurrenten Roche und Philips.

Bei diesem Duo sind Umsätze und Gewinne zuletzt teils deutlich gestiegen. Was sie anbieten, ist in der Pandemie mehr gefragt. Das sind Geräte zur Überwachung oder Beatmung von Patienten sowie Coronatests. Letztere hat zwar auch Siemens Healthineers zu bieten, aber in kleinerem Umfang. Knapp 100 Millionen Euro Extra-Umsatz haben solche Tests 2019/20 gebracht, sagte Finanzchef Jochen Schmitz. Fürs neue Geschäftsjahr kalkuliere man mit weiteren gut 100 Millionen Euro Testumsatz. Das sei abhängig von der Strategie der Regierungen. Bei flächendeckenden Massentest in vielen bevölkerungsreichen Ländern könnten die Kassen klingeln. Andererseits sind Labor mit Coronatests ausgelastet und Klinikbetten zunehmend mit Corona-Patienten belegt, was andere Routineuntersuchungen stark dämpft und bei Siemens Healthineers für belastende Effekte sorgt.

Dennoch rechnen Montag und Schmitz 2020/21 mit wieder besseren Geschäften. Der Konzernumsatz soll um 5 bis 8 Prozent auf über 15 Milliarden Euro steigen, der Gewinn eher weniger stark. Was die Profitabilität hemmt, sind nicht nur Covid-bedingt höhere Kosten auch zur Entwicklung neuer Tests sondern Zukunftsinvestitionen. Etwa durch den teuersten Zukauf der Firmengeschichte. Für rund 14 Milliarden Euro übernehmen die Erlanger den US-Konkurrenten Varian. Zum anderen halten sie ihren Innovationsmotor trotz Pandemie auf Hochtouren. Das betrifft vor allem die medizinischen Großgeräte, bei denen Siemens Healthineers Weltmarktführer ist.