Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In fast jedem Haus in Deutschland hängt er: ein Zählerschrank von Hager. Das saarpfälzische Unternehmen treibt mit seinen 13.000 Mitarbeitern die Energiewende energisch voran. Was das Ganze mit Robert Habeck und einer saarländischen Kult-Speise zu tun hat.

Wenn keine Sicherung rausfliegt, wird er in aller Regel nur einmal im Jahr geöffnet, der Zählerschrank. Und zwar zum Ablesen des Stromverbrauchs. Wenn es nach der Firma Hager geht, verwandelt