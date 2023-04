Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht nur Kreuzfahrtschiffe stehen wegen ihres hohen Stickoxid- und Schwefeldioxid-Ausstoßes in der Kritik. Auch der Flugzeug-Tourismus trägt mit zum Klimawandel bei. Die Branche hat angekündigt, nachhaltiger werden zu wollen. Im Gespräch mit unserem Korrespondenten Thomas Wüpper, erklärt Harald Zeiss, was in erster Linie zu tun ist.

So wie bisher können wir nicht weitermachen – mit dieser Warnung an die Branche hat Präsident Norbert Fiebig unlängst auf der Jahrestagung des Deutschen Reiseverbands für einiges Aufsehen gesorgt. Tourismus soll nachhaltiger werden. Nur ein weiteres leeres Versprechen?