Rüsselsheim. Trotz schwieriger Marktbedingungen in Corona-Zeiten hat der Rüsselsheimer Autobauer Opel, zu dem in Kaiserslautern ein Werk mit rund 1500 Beschäftigten gehört, das erste Halbjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen.

Den operativen Gewinn gab Opel-Chef Michael Lohscheller am Dienstag mit 110 Millionen Euro an. Dies bedeute, dass die seit drei Jahren zum französischen PSA-Konzerns gehörende deutsche Traditionsmarke das fünfte Halbjahr in Folge nachhaltig profitabel geblieben sei – und dies nach zwei Jahrzehnten fortgesetzter roter Zahlen unter der damaligen Regie des US-Konzerns General Motors. Vor einem Jahr hatte Opel noch einen operativen Gewinn in Höhe von 700 Millionen Euro gemeldet, und ein weiteres Jahr zuvor einen in Höhe von 502 Millionen Euro. Dass unter den herrschenden Umständen nun erneut Profitabilität erreicht worden sein, wertet der Opel-Chef als respektable Leistung. Den Mitarbeitern gebühre Dank. Auch die Groupe PSA habe sich angesichts eines operativen Gewinns von 731 Millionen Euro beachtlich behauptet. PSA-Chef Carlos Tavares bezeichnete den Konzern als widerstandsfähig, auch wenn der Nettogewinn um 67,5 Prozent auf 595 Millionen Euro und der Umsatz um 34,5 Prozent auf 25,1 Milliarden Euro zurückgegangen sei. Im zweiten Halbjahr werde ein „solider Aufschwung“ angepeilt. Bereits vor rund zwei Wochen hatten PSA und Opel über starke Rückgänge beim Absatz berichtet.

Opel-Chef Lohscheller bekräftigte die Strategie, „raus in die Welt“ zu gehen. Nach der Rückkehr nach Russland werde man bald in Japan Fuß fassen und die Abhängigkeit vom europäischen Heimatmarkt durch weitere Schritte reduzieren. Lohscheller („Wir träumen nicht, wir liefern“) betonte erneut, dass der Standort Kaiserslautern durch eine 2-Milliarden-Euro-Investition in eine Batteriezellfertigung erheblich gestärkt werde.

Opel werde noch mehr Effizienz zeigen und auch schwierige Themen anpacken, wie „eine zeitgemäße Anpassung der Betriebsrenten“.