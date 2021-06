Jahreskarten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wie das Job-Ticket und die Karte ab 60 lassen sich auch für Fahrten zu einer ganzen Reihe von Zielen außerhalb des VRN-Gebiets nutzen. Allerdings muss man sich dafür etwas auskennen. Der Weg zum richtigen Ticket an einem Fahrkartenautomaten war schon mal einfacher.

Mehr als 300.000 VRN-Kunden haben eine Jahreskarte, die (von Einschränkungen in der Westpfalz bei manchen Tickets abgesehen) im kompletten VRN-Gebiet gilt. Auch wenn dieses Gebiet selbst eigentlich schon für einen Verkehrsverbund ungewöhnlich groß ist, ergibt sich oft die Situation, dass man über die Grenzen dieses Gebiets hinausfahren möchte, aber bei der Fahrt noch für ein Teilstück die VRN-Gesamtnetzkarte nutzen kann. In diesem Fall ist es wichtig zu wissen, ab wo man eine Anschlusskarte braucht und wie man sie bekommt.

Weiterfahrt-Tickets nun etwas schwerer zu finden

Am einfachsten ist, eine solche Fahrkarte an einem Fahrkartenschalter etwa im Bahnhof Neustadt oder in Ludwigshafen in der Walzmühle zu kaufen. An den vielen Bahnhöfen in der Pfalz ohne personenbedienten Verkauf kann man die Tickets aber auch an einem Fahrkartenautomaten bekommen, wenn man sich etwas auskennt. Dabei war der Zugang hier schon einmal einfacher. Früher waren die Tickets „Fahrkarte zur Weiterfahrt DB“ direkt auf dem Eingangsbildschirm unter „Top-Angebote“ zu finden. Nun muss man sich über mehrere Bildschirme klicken. Auf dem Eingangsbildschirm muss man „Verkehrsverbund Rhein-Neckar“ auswählen, auf dem nächsten „Fahrkarte zur Weiterfahrt DB“ und das auf dem folgenden „Fahrkarten zur Weiterfahrt“. Dann hat man schließlich die Auswahl zwischen „Fahrkarte zur Weiterfahrt DB“ oder „bw Weiterfahrt“.

Für RE 4 nach Karlsruhe gilt „bw Weiterfahrt“

Die letztgenannte Variante gibt es seit der Einführung eines landesweiten Baden-Württemberg-Tarifs. Er gilt dann, wenn die Anschlussstrecke komplett in Baden-Württemberg liegt. Der für Fahrten aus der Pfalz zu den wichtigsten Zielen außerhalb des VRN-Gebiets interessanteste Fall ist wohl die Fahrt mit dem schnellen Regional-Express (RE) der Linie RE 4 beispielsweise von Frankenthal, Ludwigshafen oder Speyer nach Karlsruhe. Wenn man eine VRN-Gesamtnetzkarte hat, braucht man ein Anschlussticket von Huttenheim nach Karlsruhe. Dafür muss man die Option „bw Weiterfahrt“ auswählen. Das Weiterfahrt-Ticket für einfache Fahrt von Huttenheim nach Karlsruhe kostet 6,90 Euro. Auch im Baden-Württemberg-Tarif gibt es den vollen Bahncard-Rabatt, dieses Ticket kostet also 3,45 Euro mit der Bahncard 50 und 5,15 Euro mit der Bahncard 25.

Wer dagegen beispielsweise von Neustadt mit dem RE über Landau nach Karlsruhe fährt, braucht ein Weiterfahrt-Ticket ab Wörth. Weil diese Strecke nicht komplett in Baden-Württemberg liegt, findet man dieses Ticket am Automaten unter „Fahrkarte zur Weiterfahrt DB“. Es kostet für einfache Fahrt 4,60 Euro. Mit der Bahncard 25 reduziert sich der Preis auf 3,45 Euro, mit der Bahncard 50 auf 2,30 Euro.

Zwei Varianten für Mannheim–Frankfurt

Wichtigste Ziele außerhalb des VRN in Hessen sind Darmstadt und Frankfurt. Im Falle von Frankfurt gibt es die besondere Situation, dass man hier die Auswahl zwischen zwei Strecken mit ähnlicher Angebotsqualität und ähnlichen Preisen hat. Die schnellste Verbindung zum Nahverkehrstarif führt von Mannheim nach Frankfurt mit dem RE 70 über Biblis. Hier braucht man ein Weiterfahrt-Ticket ab Groß Rohrheim, das für die einfache Fahrt ohne Bahncard-Rabatt 13,10 Euro kostet.

Etwas günstiger ist mit einem Preis von 12,50 Euro ein Weiterfahrt-Ticket ab Zwingenberg (Bergstraße), das man für die Fahrt mit dem RE 60 von Mannheim über Darmstadt nach Frankfurt braucht. Dieser Zug fährt nun auch täglich im Stundentakt von Mannheim nach Frankfurt, die Fahrzeit ist nur minimal länger als über Biblis. Von Ludwigshafen und Frankenthal gibt es umsteigefreie Verbindungen mit den Zügen der Linie RE 4 und RE 14 über Mainz nach Frankfurt. Hierfür braucht man ein Weiterfahrt-Ticket ab Guntersblum. Dabei gibt es wegen des ungewöhnlichen Laufwegs der Züge über die Mainzer Nordbrücke eine Besonderheit. Nach Eingabe des Ziels muss man zusätzlich bei „Zwischenhalt hinzufügen“ (unterhalb von „Ziel ändern“) „Hochheim (Main)“ eingeben. Für die Fahrt mit dem RE 4 und RE 14 nach Mainz braucht man ebenfalls ein Weiterfahrt-Ticket ab Guntersblum.

Bei Fahrt über Alsenzbahn ist Ticket ab Alsenz nötig

Wer von Enkenbach, Winnweiler oder Rockenhausen über Bad Kreuznach nach Mainz fahren will, braucht ein Weiterfahrt-Ticket ab Alsenz.

Für die Fahrt zu Zielen im Saarland braucht man zur Fahrt mit dem Regionalbahn-Zug von Pirmasens nach Saarbrücken ein Weiterfahrt-Ticket ab Zweibrücken. Für die Fahrt etwa ab Neustadt nach Saarbrücken braucht man theoretisch eine Fahrkarte ab Bruchmühlbach-Miesau, praktisch reicht eine ab Homburg. Ein Sonderfall ist das Maxx-Ticket für Schüler und Auszubildende, das nur in einem Teil der Westpfalz uneingeschränkt gilt. Maxx-Ticket-Besitzer brauchen an Schultagen bis 14 Uhr beispielsweise für die Fahrt von Neustadt nach Saarbrücken eine Fahrkarte nicht erst ab Homburg, sondern schon ab Kaiserslautern.