Wer als 24-jährige Studentin 35.000 Euro in die Hand nimmt und eine Firma gründet, braucht vor allem eines: Mut. Wenn Victoria Noack über ihre kürzlich an den Start gegangene HealthMe-App erzählt, wird jedoch schnell klar: Die Weinheimerin weiß, was sie will. Es geht um Hilfe für Menschen mit Ernährungseinschränkungen.

„Natürlich gibt es auf dem Markt schon andere Ernährungs- oder Allergie-Apps“, sagt Noack, „aber die Kombination aus einem ganz individuellen Profil