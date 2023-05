Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die viel diskutierte Trendwende am Immobilienmarkt ist für Rheinland-Pfalz bisher nicht an Fakten festzumachen. Das haben Experten in Mainz betont. Die Wohnraumsituation im Land hat sich weiter verbessert. Die Kaufpreise bewegen sich nach wie vor auf hohem Niveau.

Stark gestiegene Kreditzinsen und deutlich höhere Lebenshaltungskosten lassen eine zunehmende Kauf- und Investitionszurückhaltung erwarten. So wäre im Wohnungsbau ein Ende des seit Jahren anhaltenden