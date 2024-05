Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verkehrte Welt am Immobilienmarkt? Trotz Konjunkturflaute, Inflation und Krise am Bau ist die Finanzierung mit wenig Eigenkapital wieder auf dem Vormarsch. Was Kredite angeht, sind die Banken aber eher tendenziell geworden.

Ungeachtet der nach wie vor erhöhten Zinsen und kräftig gestiegenen Kreditkosten finanzieren die Deutschen Immobilien zunehmend wieder mit weniger Eigenkapital. Sogar Käufe fast ganz auf Pump –