Was das israelische Start-up City Transformer auf der IAA Mobility im Jahr 2021 in München angekündigt hat, nimmt jetzt volle Fahrt in Richtung Ziellinie auf: Der Markteintritt des faltbaren Elektro-Microcars CT-2, das als Parkplatzwunder gilt, soll spätestens 2025 erfolgen.

Das junge Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv teilt auf seiner Homepage mit, dass der 2,50 Meter kurze Winzling, der sich den Angaben zufolge per Knopfdruck um 40 Zentimeter auf einen Meter Breite schrumpfen