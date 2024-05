Der Pfälzer Bau- und Gartenmarktkonzern Hornbach hat im Geschäftsjahr 2023/24 weniger Umsatz und Gewinn erzielt. Ein mildes Frühjahr nährt jedoch den Optimismus.

Wegen der hohen Inflation waren Kunden in dem am 29. Februar beendeten Geschäftsjahr 2023/24 zurückhaltender als in den Vorjahren und haben weniger große Projekte in Haus und Garten