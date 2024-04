Die Börsen laufen weiter heiß – ein Hoch folgt dem anderen, obwohl die Konjunktur keine großen Sprünge macht und auch die Gewinnerwartungen der Unternehmen nicht in den Himmel wachsen. Geopolitische Konflikte und Krisenherde blenden Anleger aus. Wie lange geht das noch gut?

„Völlig losgelöst schwebt auf einmal nicht nur die deutsche Fußballnationalmannschaft, sondern auch der Dax“, konstatiert Helaba-Fachmann Christian Apelt in seinem Wochenausblick. Als „Rallye im Schatten der Sorgen“ beschreiben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) die Lage an den Märkten. „Es erscheint uns an der Zeit, erst mal Luft zu holen.“ Im Sommerhalbjahr sei an den Börsen mit Gegenwind zu rechnen.

Rekord an Ausschüttungen

„Wohin man auch schaut: Während die Kurse zuletzt massiv haussierten, verschlechterte sich parallel das fundamentale Bild“, begründet LBBW-Analyst Uwe Streich die Skepsis. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken habe sich für Aktien markant verschlechtert, warnt der Marktbeobachter.

Unterstützung erhält der Dax indes von der Dividendensaison, die laut Einschätzung von Commerzbank-Stratege Andreas Hürkamp trotz des schwachen Wachstums in der Eurozone und in China überraschend gut lief. Mit 52,3 Milliarden Euro dürften die 40 Dax-Konzerne in diesem Jahr eine neue Bestmarke bei den Ausschüttungen aufstellen. Insgesamt erhöhen 24 Unternehmen ihre Dividende, während nur fünf sie senken.

Im Anlegerfokus stehen in dieser Börsenwoche Preisdaten aus Deutschland (Dienstag) und dem Euroraum (Mittwoch). Sollte die Inflationsrate nachgeben, würde dies den Spielraum der Europäischen Zentralbank für Zinssenkungen erhöhen.