Die IG Metall fürchtet einen großen Stellenabbau in den Bosch-Werken in Homburg. Das Unternehmen selbst erwartet hingegen „eine stabile Beschäftigung bis in die 2030er Jahre“. Der Grund: Für Nutzfahrzeuge ist kein neuer Antrieb in Sicht.

In den Homburger Bosch-Werken arbeiten 4600 Menschen, die Hälfte von ihnen wohnt in der Westpfalz. Weil sie um ihren Arbeitsplatz bangen, gingen vor einem Monat 3000 Boschler auf die