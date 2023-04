Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beton ist wahrscheinlich der meistgenutzte Bauwerkstoff weltweit. Er ist in großen Mengen verfügbar, form- und haltbar. Sein großer Nachteil: die miese Ökobilanz. Die Zement-Hersteller wollen sie verbessern, stoßen aber an Grenzen. Denn ein Teil der klimaschädlichen Emissionen ist unvermeidbar. Was tun?

Beton ist ein äußerst vielseitiger Baustoff. Die spektakulärsten Gebäude der Neuzeit sind aus ihm gebaut: hunderte Meter hoch, andere mit ausladenden, gewagten Kurvenlinien,