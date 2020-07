Beim Pharmakonzern Roche hat die Corona-Pandemie deutliche Spuren bei Umsatz und Gewinn hinterlassen.

Im ersten Halbjahr sanken die Erlöse um 4 Prozent auf 29,3 Milliarden Schweizer Franken (27,2 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Basel mitteilte.

Unterm Strich blieb ein Konzerngewinn von 8,5 Milliarden Franken, 5 Prozent weniger als im Vorjahr. „Die Coronavirus-Pandemie stellt weiterhin eine enorme weltweite Herausforderung dar“, schilderte Roche-Chef Severin Schwan die Lage. Im Mai sei der Umsatz wegen des Lockdowns um 15 Prozent zurückgegangen. Im Juni sei Roche aber wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und dieser Trend habe sich auch in den ersten Juli-Wochen fortgesetzt. Daher sei er auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich und bestätige die Jahresprognose.

Besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen war im ersten Halbjahr die Pharmasparte. Der Umsatz ging hier um 4 Prozent auf 23,2 Milliarden Franken zurück. In der Hochphase der Corona-Krise waren Patienten seltener zum Arzt gegangen und auch die Krankenhäuser hatten ihre Betten vor allem für Corona-Patienten und Notfälle reserviert. Dies habe sich vor allem auf die Umsätze mit Medikamenten zur Behandlung von Multipler Sklerose oder Augenmittel ausgewirkt.

In der Diagnostics-Sparte schrumpften die Umsätze um 3 Prozent auf 6,1 Milliarden Franken. Während das Unternehmen mit der Routinediagnostik weniger umsetzte, legten die Erlöse in der Covid-19- und Notfalldiagnostik zu. Roche hatte im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus auch entsprechende Tests entwickelt.

70 neue Stellen in Mannheim

Laut Claus Haberda, Geschäftsführer und Leiter Finanzen der Roche Diagnostics GmbH, besetzt Roche bis Ende 2020 in Mannheim rund 70 neue Stellen in den Bereichen der Diagnostik- und Pharma-Produktion. Grund dafür seien die durch die Corona-Krise deutlich erweiterten Produktionskapazitäten. Zudem erforderten neue Projekte und Investitionen am Standort zusätzliche Mitarbeiter. Auch die Lehrstellen für das nächste Jahr seien alle besetzt. Das neue Ausbildungsjahr startet im September bei Roche in Mannheim mit rund 80 Ausbildungs- und Dual-Studienplätzen. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 beschäftigte Roche in Mannheim 8372 Mitarbeiter einschließlich 255 Auszubildenden.