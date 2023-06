Der Dax bewegt sich derzeit seitwärts. In der Börsenwoche spielen vor allem Konjunkturdaten eine Rolle.

Von Daniel Gräfe

Wohin entwickelt sich der Dax? Der deutsche Leitindex war in der vergangenen Woche in einer Seitbewegung. Nach dem Rekord Mitte Mai ließ er über den Monat hinweg betrachtet wieder etwas Federn, um zum Wochenausklang wieder über die wichtige Marke von 16 000 Punkten zu klettern.

Auftrieb gab es, weil der US-Schuldenstreit und damit eine drohende Zahlungsunfähigkeit beigelegt wurde. Dennoch scheint der seit Oktober anhaltende Aufwärtstrend erst einmal gestoppt. Die Anleger fragten sich nun, wie die Währungshüter „an der Inflationsfront“ reagieren werden, heißt es bei der LBBW Research: Man rechne nicht damit, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen erhöhe – im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank (EZB). Hier erwarte man „noch zwei weitere Leitzinserhöhungsschritte um jeweils 25 Basispunkte“, heißt es. Auch die zuletzt gesunkene Inflation im Euroraum dürfte die EZB nicht von weiteren Zinserhöhungen abhalten. Die rückläufige Inflation stütze aber den privaten Verbrauch, betont Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Dennoch dürfte die Rezession länger andauern – „aber ich glaube nicht, dass sie tief ausfallen wird“, sagt Krämer. Die deutschen Unternehmen seien gerade im Mittelstand sehr resilient aufgestellt.

In China geht die Inflation zurück

Die Berichte in dieser Börsenwoche sind eher dünn – Impulse sind am ehesten von den Konjunkturdaten zu erwarten. Am Dienstag steht die Auftragslage in der deutschen Industrie im Fokus, die sich vor allem beim Automobil- und Maschinenbau in einer Schwächephase befindet. Am Mittwoch geht es um die Industrieproduktion.

Bereits an diesem Montag werden die aktuellen Industrieaufträge in den USA genannt. In China hat die wirtschaftliche Erholung nach Aufhebung der Corona-Restriktionen ihre Dynamik eingebüßt, was sich auch in den Verbraucherpreisen widerspiegelt, die am Freitag präsentiert werden. Hier erwartet die Deka eine Inflationsrate von gerade einmal 0,3 Prozent.

Am Donnerstag ist mit Fronleichnam ein einigen Bundesländern Feiertag – an den Börsen wird dennoch gehandelt.