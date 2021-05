Römerberg

Pfälzerwald-Verein: Vorsitzender gegen Windkraft im Biosphärenreservat

Die Pläne der Landesregierung, den Pfälzerwald für Windkraftanlagen zu öffnen, lässt die Emotionen hochkochen, auch im Speyerer Umland. Im Gespräch mit Timo Leszinski erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins Römerberg Helge Harder, warum es nicht egal ist, wo ein Windrad steht, was den Zauber des Waldes ausmacht und wo es sich in der Pandemie am besten wandern lässt.