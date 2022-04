Die Suche erreichen Sie über das Lupen-Symbol. Die Suchergebnisse hängen von der Ebene ab, auf der Sie sich befinden: Globale Suche Nutzen Sie die Suchfunktion in der Hauptmenüleiste, um in allen RHEINPFALZ- und Freizeitmagazin LEO-Ausgaben der letzten 30 Tage zu suchen. Die Globale Suche funktioniert nur, wenn Ihr Endgerät mit dem Internet verbunden ist. Suche in der Ausgabe Über die Suchfunktion in der Menüleiste oben in der Ressort- sowie Artikelansicht können Sie die jeweils geöffnete Ausgabe durchsuchen. Hinweis Smartphone: die globale Suche finden Sie innerhalb des Menüs unten links. Die Suche in der Ausgabe können Sie in der Ressort- und Artikelansicht über das Menü oben rechts aufrufen.

