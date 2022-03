Teilnahmebedingungen und allgemeine Hinweise für Gewinnspiele der RHEINPFALZ im Zusammenhang mit Umfragen

1. Gewinnspiele und Verlosungen

An Gewinnspielen und Verlosungen der RHEINPFALZ sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland teilnahmeberechtigt, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig sind. Ausgenommen sind Mitarbeiter des Verlags die RHEINPFALZ Verlag und Druckerei GmbH & Co. KG (nachfolgend DIE RHEINPFALZ), des Veranstalters oder verbundener Unternehmen sowie deren Angehörige. Die Teilnahme über automatisierte Verfahren (z. B. über Gewinnspielclubs oder Gewinnspielservice-Anbieter) ist unzulässig. Diese Teilnahmebedingungen sowie die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und des Veranstalters unterliegen deutschem Recht. Die Teilnahme an einem Gewinnspiel bzw. an einer Verlosung ist kostenlos. Um an einem Gewinnspiel oder einer Verlosung teilzunehmen muss der Teilnehmer alle notwendigen Informationen angeben sowie die Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen bestätigen. Dazu ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche Angaben der Wahrheit entsprechen. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich DIE RHEINPFALZ das Recht vor auch nachträglich Personen vom jeweiligen Gewinnspiel auszuschließen. Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen werden ebenfalls ausgeschlossen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

2. Datenschutzhinweis & Verwendung der Daten

Zur Gewinnspielabwicklung können Dienstleister und Kooperationspartner beauftragt werden. DIE RHEINPFALZ weist darauf hin, dass darüber hinaus sämtliche personenbezogene Daten des Teilnehmers Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Ausführliches zum Datenschutz und zu den Informationspflichten finden Sie unter rheinpfalz.de/datenschutzerklaerung.

Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel zur Umfrage ist entgeltfrei. Ihre Daten werden nicht zu Werbezwecken verwendet. Sofern Ihre Zustimmung erfolgt, werden Ihre Daten verwendet, um weiteres Feedback von Ihnen einzuholen, sowie zur Durchführung des Gewinnspiels.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, der Verwendung der Daten gegenüber der Adresse RHEINPFALZ Verlag und Druckerei GmbH & Co. KG, Amtsstraße 5 - 11, 67059 Ludwigshafen/Rhein oder per E-Mail an widerruf@rheinpfalz.de zu widersprechen und somit von der Teilnahme zurückzutreten.

4. Gewinnbenachrichtigung

Die Durchführung des Gewinnspiels oder der Verlosung, die Festlegung der Lieferbedingungen zur Auslieferung der Gewinne und die Auswahl der Gewinne obliegen der RHEINPFALZ. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. DIE RHEINPFALZ ist außerdem berechtigt, die Daten der Gewinner an die Kooperationspartner zu übermitteln, wenn dies zur Auslieferung oder zur Inanspruchnahme des Gewinns erforderlich ist. Eine Barauszahlung - auch teilweise -, Auszahlung in Sachwerten oder ein Tausch der Gewinne ist generell nicht möglich. Pro Teilnehmer ist bei einem Gewinnspiel nur ein Gewinn möglich. Mehrfachteilnahmen sind nicht gestattet und führen zum Ausschluss aus der Verlosung. Es entscheidet grundsätzlich das Los. Gewinnansprüche sind nicht auf Dritte übertragbar. Der Rechtsweg bzw. die Übertragung auf andere Personen ist ausgeschlossen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.

5. Sonstiges

DIE RHEINPFALZ behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der planmäßige Ablauf des Gewinnspiels gestört oder behindert wird. Sollten Gewinne zurückgeschickt werden, weil Adressangaben unvollständig oder falsch angegeben worden sind, behält sich DIE RHEINPFALZ das Recht vor, einen neuen Gewinner per Losentscheidung zu bestimmen. Mit der Zustellung des Gewinns wird DIE RHEINPFALZ von seiner Leistungsverpflichtung befreit. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von der RHEINPFALZ ohne gesonderte Benachrichtigung aus wichtigem Grund geändert werden.

RHEINPFALZ Verlag und Druckerei GmbH & Co. KG

Amtsstraße 5 - 11, 67059 Ludwigshafen/Rhein

Stand: März 2022