Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Endingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Die Autos einer 73-Jährigen und einer 75-Jährigen seien am Freitag frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Auch ein drittes Fahrzeug wurde bei der Kollision beschädigt. Genaueres zum Unfallhergang war nicht bekannt.

Endingen am Kaiserstuhl (dpa/lsw) - Bei der 75-Jährigen bestehe akute Lebensgefahr. Sie wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Bei der 73-Jährigen könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Auch sie kam ins Krankenhaus.

