Die Impfstoffe haben der Corona-Pandemie ihren Schrecken genommen. Sie schützen am besten vor einer schweren Erkrankung. Was Sie über die Impfungen wissen müssen - die wichtigsten Fragen und Antworten.

Berlin (dpa/tmn) - Die Impfung bietet noch immer den besten Schutz vor einer schweren Erkrankung mit Corona. Die Hersteller entwickeln ihre Impfstoffe weiter: Im September 2022 hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA die ersten Omikron-Impfstoffe zugelassen.

Was leisten die Impfstoffe? Welche Nebenwirkungen gibt es? Und brauche ich jetzt eine vierte Dosis? In diesem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie zur Corona-Impfung wissen müssen.

Was bringt mir die Corona-Impfung?

Nach vielen Millionen verimpften Dosen und dem aktuellen Stand der Forschung ist klar: „Die Impfung bewahrt mich in aller Regel vor einer schweren Erkrankung“, sagt Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI).

Mit Omikron ist Corona zwar harmloser geworden, so Watzl. „Aber auch hier hat die kleine Gruppe der Ungeimpften den größten Anteil bei den schweren Verläufen, die auf den Intensivstationen landen.“

Fazit: Mit der Impfung sei man besser geschützt als ohne.

Nach einer Corona-Impfung ist das Infektionsrisiko geringer und die COVID-19-Erkrankungen habe bei vollständig Geimpften seltener einen schweren Verlauf. Foto: Christin Klose/dpa themenwelten

Einschränkung: Absolute Sicherheit gibt es naturgemäß nicht - hier geht es um Wahrscheinlichkeiten. Das Risiko einer Erkrankung lasse sich senken. „Und der beste Weg ist hier die Impfung.“

Wie oft sollte ich mich impfen lassen, um geschützt zu sein?

Viele Menschen sind nach drei Impfungen gut geschützt. „Wer ein halbes Jahr oder länger nach der zweiten Impfung die dritte bekommt, ist danach meist durch“, sagt Immunologe Watzl.

Es bestehe dann der Schutz vor schwerer Erkrankung - wenn auch nicht ein Leben lang. Wie lange genau, dazu gibt es noch keine Daten.

Eine vierte Impfung empfiehlt die Stiko derzeit für Menschen ab 60 Jahren und Personen ab 5 Jahren mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung.

Muss ich mich impfen lassen?

Nein. Eine Impfpflicht für alle wurde in Deutschland zwar lange diskutiert, aber letztendlich nie eingeführt.

Ausnahme: Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen müssen einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung vorlegen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben.

Schützt die Impfung auch vor weiteren Corona-Infektionen?

Seit der Omikron-Variante ist das nicht mehr so. „Mit Omikron sind Impfdurchbrüche deutlich häufiger geworden“, sagt Watzl.

Wie wahrscheinlich eine erneute Infektion trotz Impfschutz ist, lässt sich nicht sagen. „Die Zahlen sind hier nicht genau. Jede Infektion ist ein Impfdurchbruch, aber für die Statistik zählen nur die symptomatischen Fälle. Alle anderen Fälle lassen sich gar nicht erfassen“ – höchstens wenn es ein Zufallstreffer sei.

Rund 40 Prozent der Infektionen verlaufen Schätzungen zufolge ganz ohne Symptome. Und auch wer einen positiven Schnelltest hat, macht nicht unbedingt einen PCR-Test - sondern bleibt vielleicht einfach nur zu Hause. In der Statistik taucht er dann nicht auf.

Welche Impfstoffe gibt es - und welche sind empfehlenswert?

In Europa zugelassen sind Corona-Impfstoffe folgender Hersteller:

Biontech/Pfizer (mRNA-Impfstoff)

Moderna (mRNA-Impfstoff)

Johnson & Johnson (Vektorimpfstoff)

Novavax (Vektorimpfstoff)

Valneva (Ganzimpfstoff, sogenannter Totimpfstoff)

Carsten Watzl zufolge wird der Impfstoff von Astra Zeneca in Deutschland derzeit nicht verwendet. Im Grunde spielen demnach nur noch die mRNA-Impfstoffe eine Rolle. „Wir verwenden fast ausschließlich mRNA-Impfstoffe. Die Daten zeigen, dass sie am besten schützen.“

Für eine Personengruppe gelte eine Ausnahme: Wer nach einer früheren mRNA-Impfung eine Herzmuskel- oder -beutelentzündung entwickelt hat, sollte sich nicht noch einmal damit impfen lassen, rät Watzl.

Hier lieber zu einem Vektor- oder Totimpfstoff greifen. Ansonsten gebe es keine Indikation, die gegen einen mRNA-Impfstoff spreche.

Wer drei- oder viermal geimpft wurde, braucht nichts weiter zu tun, bis neue Informationen vorliegen. Foto: Christin Klose/dpa themenwelten

Warum meiden manche Menschen mRNA-Impfstoffe?

„Die Menschen entscheiden höchstens aus persönlichen Gründen, sich nicht damit impfen lassen zu wollen“, sagt Watzl. Medizinische Gründe dagegen gebe es nicht - zumal sie millionfach verimpft wurden.

Sollte ich mich mit einem neuen Omikron-Impfstoff boostern lassen?

Wer über 60 ist oder eine Vorerkrankung hat, steht vor der Frage, ob er sich mit den neu zugelassenen Impfstoffen boostern lassen soll, die speziell für die Omikron-Variante entwickelt wurden.

Das gilt auch für Personen, die bislang noch keine Auffrischung in Form einer dritten Impfung bekommen haben.

Die Stiko gibt dazu eine Empfehlung: Für die Auffrischung greift man am besten zu einem angepassten Impfstoff. Möglich ist der Einsatz bei Menschen ab 12 Jahren zur Auffrischung der Grundimmunisierung.

Drei Präparate stehen zur Verfügung. Zwei wurden auf die Sublinie BA.1 hin angepasst (Biontech/Pfizer und Moderna), eines an die noch etwas neueren Sublinien BA.4/BA.5 (Biontech). Neben Omikron wird mit den Vakzinen auch das ursprüngliche Coronavirus berücksichtigt.

Einen Unterschied zwischen diesen neuen Präparaten macht die Stiko allerdings nicht. Beide lösten verglichen mit den bisherigen mRNA-Impfstoffen eine verbesserte Antikörperantwort gegenüber verschiedenen Omikron-Varianten aus, hieß es.

Der Virologe Björn Meyer von der Universität Magdeburg rät eher zu dem Biontech-Impfstoff, der an BA.5 angepasst ist. „Aus virologischer Sicht ist das sinnvoll, weil der Impfstoff innerhalb der Omikron-Sublinien ein breiteres Spektrum abdeckt.“

Wie gut die neuen Impfstoffe am Ende abschneiden, dürfte von den kommenden Virusvarianten abhängen. Das lässt sich kaum vorhersehen.

Welche Nebenwirkungen kann eine Corona-Impfung haben?

Eins vorweg: Grundsätzlich ist es normal, dass bei einer Impfung Impfreaktionen und Nebenwirkungen auftreten können.

Das gilt nicht nur für die Corona-Impfstoffe. So sagt auch Watzl: „Die Impfungen haben Nebenwirkungen - aber wir kennen sie.“

Generell muss man unterscheiden zwischen:

Impfreaktionen: „Die können ein bis zwei Tage nach der Impfung auftreten, wie bei der Grippeimpfung“, erklärt Watzl.

Am häufigsten wird über Schmerzen an der Einstichstelle berichtet. „Das ist nichts Schlimmes und geht nach ein bis zwei Tagen wieder weg.“ Auch bei der vierten Impfung könne das noch auftreten.

„Es handelt sich nicht um eine Nebenwirkung. Das Immunsystem reagiert einfach auf die Impfung. Das betrifft ungefähr die Hälfte aller geimpften Menschen.

Impfnebenwirkungen: Sie sind von reinen Impfreaktionen zu unterscheiden. Bei den mRNA-Imfstoffen gibt es dem Immunologen zufolge folgende drei Nebenwirkungen, die nachgewiesen wurden:

Allergische Reaktion: Tritt in weniger als 1 von 100 000 Fällen auf. „Das ist meist recht glimpflich“, ordnet Watzl ein. Herz- oder Herzbeutelentzündung: Sie betrifft eher Jüngere und eher Männer. Die Wahrscheinlichkeit lag einmal bei 1 zu 16 000, ist Watzl zufolge aber etwas häufiger geworden. Wichtig: „Die allermeisten Fälle sind auch hier nicht schwer.“ Lymphknotenschwellung: Manchmal schmerzhaft, aber meist harmlos.

Gut zu wissen: Menschen können nach einer Impfung auch zufällig erkranken - und nehmen eventuell an, das habe etwas mit der Impfung zu tun.

„Nur weil jemand drei Wochen nach der Impfung eine Erkrankung bekommt, hat das erst einmal nicht unbedingt zwangsläufig etwas mit der Impfung zu tun“, sagt Carsten Watzl.

Wichtig: Alles, was als Nebenwirkung der Impfung auftreten kann, kann auch bei einer Corona-Infektion selbst auftreten - und zwar noch häufiger. „Das Risiko durch eine Infektion ist immer höher zu bewerten als durch die Impfung“, sagt Virologe Björn Meyer. „Da gibt es sehr große und sehr gute Studien zu.“

Fazit: Sich aus Angst vor den Nebenwirkungen nicht impfen zu lassen, ist irrational. Denn die Erkrankung ist gefährlicher.

Kann mich eine Impfung auch krank machen?

In sehr seltenen Fällen können länger anhaltende Krankheitssymptome auftreten. Sie werden auch als Post-Vac-Syndrom bezeichnet. Die Symptome ähneln denen von Post Covid.

Bislang gibt es noch wenige gesicherte Erkenntnisse dazu. Am Uniklinikum Marburg gibt es eine Post-Vax-Ambulanz, die das Phänomen untersucht. Hier können sich Betroffene informieren.

Feststeht: Die Risiken von Impfnebenwirkungen sind Studien zufolge deutlich geringer als durch eine Corona-Infektion. Das Risiko, durch eine Ansteckung Long Covid zu bekommen, ist um ein Vielfaches höher als die Gefahr, geimpft das Post-Vac-Syndrom zu entwickeln.

Ersetzt eine nachgewiesene Erkrankung eine Impfdosis?

Hier muss man eine Unterscheidung machen:

Rechtlich ersetzt eine nachgewiesene Infektion mit Sars-Cov-2 eine Impfdosis. Allerdings muss diese Infektion durch einen PCR-Test belegt sein - das Ergebnis eines Schnelltests reicht nicht aus.

ersetzt eine nachgewiesene Infektion mit Sars-Cov-2 eine Impfdosis. Allerdings muss diese Infektion durch einen PCR-Test belegt sein - das Ergebnis eines Schnelltests reicht nicht aus. Medizinisch gilt: Durch eine Infektion wird die Immunität wieder aufgefrischt. „Ich habe damit einen besseren Schutz als nur mit der Impfung – und bin danach sicher wieder einige Zeit geschützt“, sagt Watzl.

Für junge Menschen werde Corona mit der Zeit immer ungefährlicher, wenn sie sich regelmäßig anstecken.

„Wer über 60 ist, sollte seine Immunität regelmäßig per Impfung auffrischen“, rät Watzl.

Hier kommt es auch darauf an, wie Corona sich entwickeln wird. Watzl zufolge könnte es für ältere Menschen oder Personen aus Risikogruppen auf eine jährliche Impfung hinauslaufen - wie bei der Grippe.

Was ist, wenn ich zunächst mit Johnson & Johnson geimpft wurde?

Als die ersten Impfstoffe verfügbar waren, haben viele Menschen zunächst nicht zu einem mRNA-Impfstoff gegriffen - sondern sich etwa mit Johnson & Johnson impfen lassen. Dieser Impfstoff musste zunächst nur einmal gespritzt werden. Erst die zweite und dritte Impfung erfolgte dann mit einem mRNA-Impfstoff.

Aus Sicht von Watzl ist das kein Problem, sondern eher ein Vorteil: „Das funktioniert genauso gut wie dreimal Biontech – wenn nicht sogar noch besser.“ Studien deuten darauf hin, dass sogenannte Kreuzimpfungen, also Kombinationen aus Vektor- und mRNA-Impfstoffen, eine besonders starke Immunantwort hervorrufen.

Wie lange schützt mich die Impfung?

Auch hier ist die rechtliche von der medizinischen Frage zu trennen.

Rein rechtlich gelten Menschen mit drei Impfungen nach derzeitigem Stand als vollständig geimpft. Auch wer zwei Impfungen bekommen hat, aber eine Infektion nachweisen kann, gilt als voll geschützt.

Wie lange die Impfungen aus medizinischer Sicht schützen, dazu gibt es Watzl zufolge noch keine verlässlichen Daten.

„Der Schutz vor einer Infektion lässt mit den jetzigen Impfstoffen bei Omikron sehr schnell nach“, sagt Watzl. Abzuwarten sei nun, wie hier die neuen, an Omikron angepassten Impfstoffe wirkten.

Wichtig ist: Der Schutz vor einer schweren Erkrankung hält länger. „Hier gibt es noch kein Verfallsdatum, zumindest bei den jungen, immungesunden Menschen“, sagt Watzl.

Fazit: Wer drei beziehungsweise vier Impfungen bekommen hat, braucht erst einmal nichts mehr zu tun - bis es neue Erkenntnisse gibt.

Wie läuft die Impfung ab - und was brauche ich dafür?

Impfen lassen können Sie sich unter anderem bei Ihrem Hausarzt. Sie brauchen dafür nur zwei Dinge:

den Personalausweis

den Impfausweis

„Falls Sie den Impfausweis nicht finden können, ist das aber auch kein Problem. Dann bekommen Sie einen neuen“, sagt Watzl.

Wann kann ich mich nicht gegen Corona impfen lassen?

Aus medizinischer Sicht spricht nur äußerst selten etwas gegen eine Corona-Impfung. „Der einzige ernsthafte Ausschluss ist eine bekannte Allergie gegen den Impfstoff und eine sehr seltene Erkrankung, die Kapillarlecksyndrom heißt“, erklärt Watzl. Diese Krankheit ist unter anderem durch das Auftreten von Ödemen gekennzeichnet.

Bei bestimmten Autoimmunerkrankungen könne die Impfung einen Schub auslösen, so der Experte – wie jede andere Impfung auch. „Aber das kann bei der Infektion mit Corona genauso passieren.“

Kann ich mich impfen lassen, wenn ich akut erkrankt bin?

Das sollte man vermeiden, aber es ist auch nicht unbedingt schlimm.

„Man sollte sich immer nur impfen lassen, wenn man gesund ist“, rät Watzl. „Deshalb fragt der Arzt in der Regel nach. Das hat den Hintergrund, dass man das Immunsystem bei einer Erkrankung nicht weiter durch eine Impfung belasten möchte.“

Es kann passieren, dass sich ein Mensch mit einer symptomlosen und somit unbemerkten Infektion trotzdem impfen lässt. Hier gibt Watzl Entwarnung: „Das Immunsystem kommt damit klar. Es ist nicht schlimm, wenn ich da noch drauf impfe.“

Wer gerade eine Infektion durchgemacht hat und davon weiß, sollte laut Stiko aber sechs Monate mit der nächsten Impfung warten.

Der Hintergrund: „Der Körper bildet Gedächtniszellen, die mit der Zeit immer besser werden“, erklärt Watzl. „Dieser Prozess dauert. Und man möchte, dass er abgeschlossen ist, bevor man noch einmal geimpft wird. So holt man das Beste aus der Impfung heraus.“

Brauche ich die Impfung überhaupt, wenn ich genesen bin?

Manche Menschen gehen davon aus, dass eine alleinige Infektion mit Sars-Cov-2 sie künftig ausreichend schützt - und eine Impfung nicht mehr nötig ist. Experten sehen das kritisch.

Zwar könne eine Infektion eine Impfdosis ersetzen, so Watzl. Wichtig sei aber ein dreimaliger Antigenkontakt – also zum Beispiel zweimal durch die Impfung und einmal durch eine Infektion.

Man habe nach zweifacher Infektion wahrscheinlich auch einen guten Schutz vor einer schweren Erkrankung mit Corona, schätzt der Experte. Und diesen Schutz werde man sich regelmäßig durch weitere Infektionen auffrischen - auch ohne Impfung.

Aber: „Das dauert halt länger und ist gefährlicher“, sagt Watzl. Den zuverlässigen Schutz vor der Erkrankung bietet die Impfung.

