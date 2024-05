Freiburgs Christian Streich gibt seinen Abschied vor heimischem Publikum. Die Partie gegen Heidenheim dürfte emotional werden - wie schon so viele andere in der Ära des scheidenden SC-Trainers.

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg rüstet sich für den großen Abschied. Zum letzten Mal wird Christian Streich gegen den 1. FC Heidenheim in einem Heimspiel des Fußball-Bundesligisten als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Endgültig Schluss ist für den Südbadener nach mehr als 29 Jahren in verschiedenen Funktionen beim SC zwar erst eine Woche später - nach der Auswärtspartie beim 1. FC Union Berlin. Große Emotionen dürfte es aber schon an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) geben - und Erinnerungen an einige besondere Heimspiele in der Ära des 58-Jährigen, der sein Amt zum Saisonende niederlegt.

21. Januar 2012: Bei klirrender Kälte gibt Streich sein Debüt als Freiburger Cheftrainer. Als Nachfolger des entlassenen Marcus Sorg feiert er im eminent wichtigen Kellerduell mit dem FC Augsburg einen 1:0-Sieg. Den entscheidenden Treffer erzielt der damals 18-jährige Matthias Ginter in seinem ersten Bundesliga-Spiel in der 88. Minute.

19. September 2013: Im ersten Europa-League-Heimspiel der Ära Streich liegt der SC gegen den tschechischen Außenseiter Slovan Liberec 2:0 in Führung, muss sich letztlich aber noch mit einem 2:2 begnügen. Unter den damaligen Freiburger Torschützen ist auch Julian Schuster, der diesen Sommer die Nachfolge von Streich antreten wird.

16. Mai 2015: Freiburg schlägt den FC Bayern mit 2:1, steigt eine Woche später in Hannover aber trotzdem aus der Bundesliga ab. Es ist der einzige Heimsieg gegen die Münchner, den Streich als Coach bejubeln darf. Matchwinner ist Nils Petersen mit einem Tor in der 89. Minute.

8. Mai 2016: Eine Woche nachdem sie mit einem 2:1-Sieg beim SC Paderborn den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht haben, sichern sich die Freiburger auch noch vorzeitig die Zweitliga-Meisterschaft. Gegen den 1. FC Heidenheim gewinnen sie dank eines Doppelpacks von Florian Niederlechner am 33. Spieltag mit 2:0.

10. November 2019: Freiburgs 1:0-Sieg gegen die Eintracht wird zur Nebensache, weil Frankfurts David Abraham den SC-Trainer in der Nachspielzeit heftig und ungebremst umrempelt. Streich geht zu Boden, Abraham mit Rot vom Platz. Nach der Partie versöhnen sich Freiburgs Coach und der Argentinier aber schnell wieder.

26. September 2021: Nach mehr als 60 Jahren verabschieden sich die SC-Profis aus dem legendären Dreisamstadion. Im letzten Spiel vor ihrem Umzug ins Europa-Park-Stadion schießen die Breisgauer den FC Augsburg mit 3:0 ab. Streich wird von den Fans auf den Zaun geholt, singt mit ihnen durch ein Megafon und vergießt Tränen der Ergriffenheit.

2. April 2022: Der SC verliert mit 1:4 gegen den FC Bayern. Den Münchnern unterläuft allerdings ein kurioser Wechselfehler, für wenige Sekunden stehen zwölf Spieler von ihnen auf dem Rasen. Die Freiburger legen später - jedoch nur pflichtschuldig und zähneknirschend - Einspruch gegen die Spielwertung ein. Dieser wird vom DFB zurückgewiesen.

16. März 2023: Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel verlieren die Freiburger auch das Achtelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin mit 0:2 und scheiden aus der Europa League aus. Dennoch ist das Gastspiel des italienischen Rekordmeisters im Europa-Park Stadion der bislang größte Europapokal-Abend in der Clubhistorie der Badener.

19. Mai 2023: Freiburgs Rekordtorschütze Nils Petersen bestreitet das letzte Heimspiel seiner Karriere - und erzielt beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg sogar noch einen Treffer. Mit großen Emotionen wird das langjährige Sturm-Ass des SC verabschiedet. Womöglich wird der Abschied von Streich am Samstag sogar noch intensiver.

