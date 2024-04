Im Rennen um einen Champions-League-Platz hofft Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart auf einen Sieg bei Bayer.

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will dem deutschen Meister Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) die erste Saison-Niederlage zufügen. Vor dem Duell im Rheinland sprach VfB-Trainer Sebastian Hoeneß von dem großen Reiz, die Serie der Leverkusener am viertletzten Spieltag zu beenden. Der schon seit knapp zwei Wochen feststehende neue Titelträger ist seit 45 Pflichtspielen ungeschlagen.

Zudem braucht der Tabellendritte VfB noch Punkte, um die Qualifikation zur Champions League endgültig zu sichern. Gewinnt er in Leverkusen und verliert der Tabellenfünfte Borussia Dortmund bei RB Leipzig, dürfte Rang vier wahrscheinlich fast sicher sein. Möglicherweise reicht am Ende sogar Rang fünf für einen Platz in der Königsklasse.

Gegen Bayer muss Hoeneß neben anderen auf den gelbgesperrten Angelo Stiller verzichten. Seine Position im defensiven Mittelfeld soll Enzo Millot einnehmen. Verteidiger Anthony Rouault könnte nach seinem Kieferbruch ein Kandidat für die Startelf sein.

Bundesliga-Tabelle

Kader VfB Stuttgart