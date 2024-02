Seinen sechsten Krimi lässt Uwe Ittensohn wieder im Winzermileu spielen: „Letzte Lese“ heißt der Roman des in der Südpfalz geborenen und in Speyer lebenden Autors.

Es ist der zweite Krimi von Ittensohn, der in der Welt des Weinbaus spielt. Diesmal sind die betreffenden fiktiven Weingüter vor allem in Nußdorf verortet, im ersten Wein-Krimi „Winzerblut“ von Ittensohn spielte die dramatische erste Szene vor dem Saalbau in Neustadt und auch sonst waren Neustadt mit seinen Stadtteilen und die Umgebung die wesentlichen Schaupätze der spannenden Geschichte. Im neuen Krimi wird ein Winzer übel zugerichtet unter seinem Traubenvollernter gefunden. Nur eine Woche später wird im selben Dorf ein Polizist überfahren. Die Ermittler gehen von Unfällen aus. Kriminalhauptkommissar Achill will tiefer ermitteln, doch der neue Oberstaatsanwalt, der so gar nicht mit den Gepflogenheiten im Winzermilieu zurechtkommt, legt ihn an die Kette. Als Unterstützung kommen der Speyerer Stadtführer und passionierte Privatschnüffler André Sartorius und dessen russische Mitbewohnerin Irina wie gerufen. Gemeinsam stoßen sie auf ein komplexes Gespinst, das weit über eine Winzertragödie hinausgeht.

Termine

Uwe Ittensohn liest am Samstag, 24. Februar, 18.30 Uhr, komibiniert mit einem Menue im Nußdorfer Weingut Rummel und am Donnerstag, 21. März, 18.30 Uhr, in der Vinothek des Nußdorfer Weinguts Sauer (Anmeldung unter weingut-sauer.de). Zum ersten Mal stell er seinen neuen Roman am Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, in der Buchhandlung Osiander in Speyer vor (RHEINPFALZ Ticket Service).