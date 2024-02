Statt einer Komödie brachte das Tour-Ensemble der „Theaterlust Produktions GmbH“ mit dem Stück „Eingeschlossene Gesellschaft“ eine bitter-böse und schonungslos offene Satire mit reichlich Tragödien-Anteil auf die Bühne der Stadthalle Germersheim.

Durchhalte-Vermögen war beim Publikum und den ambitionierten Schauspielern für das ausschweifende Kabinett-Stück unter der Regie von Thomas Luft gefordert, dessen reine Spielzeit weit mehr als zwei Stunden betrug. Autor ist der Schriftsteller Jan Weiler, der das Thema zuerst 2017 als Hörspiel verfasste. Es folgte aus seiner Feder das Drehbuch für den Spielfilm von Sönke Wortmann, der im April 2022 in die Kinos kam, und im dritten Schritt die Bühnenadaption.

Vater bewaffnet sich

Ort der Tragikomödie an einem Freitagnachmittag ist ausschließlich das Lehrerzimmer – detail-getreu durch das Bühnenbild widergegeben – des Rudi-Dutschke-Gymnasiums; wenige Tage vor einer Noten-Konferenz, in der auch darüber entschieden wird, welche Schüler zum Abitur zugelassen werden können. Wenn es nach dem Lateinlehrer Klaus Engelhardt geht, dürfte es der Schüler Fabian Prohaska auch im dritten Anlauf nicht schaffen. Der Junge hat eine Hausarbeit zu spät abgegeben und zur Strafe von seinem Lehrer einen dringend benötigten Punkt verwehrt bekommen. Manfred Prohaska, dessen Vater, kann und will die Schmach nicht hinnehmen. Er bewaffnet sich und nimmt an diesem Unglücks-Freitag gleich sechs Lehrer als Geiseln. Er stellt ihnen ein Ultimatum, nach dessen Ablauf die Pädagogen über den fehlenden Punkt beraten haben sollten und im besten Fall ihm diesen dann auch gewährten.

Doch die Gruppenmitglieder, zwei Frauen und vier Männer, allen voran der Lateinlehrer und die ältliche, verknöcherte Französisch-Lehrerin Heidi Lohmann, sahen trotz der mehrmals ziellos abgefeuerten Pistole keinen Grund, den Forderungen des Geiselnehmers nachzugeben. Fatal, wie sich schnell zeigen sollte. Denn unter dem Druck der gefährlichen, ungewissen Lage öffneten sich gut verschlossene Ventile, blätterte die mühsam aufgebaute bürgerliche Fassade jedes einzeln mehr und mehr ab. Alle Geiseln offenbarten, meist denunzierend, mehr und mehr ihre Fehler, ihre Schlechtigkeit, ihren einseitigen Sinn für Gerechtigkeit und ihr verqueres Menschenbild.

Jeder, auch die 29-jährige Referendarin Bettina Schuster, verbergen böse Geheimnisse; die Lehrerin in spe wurde glaubhaft jugendlich, frivol und doch naiv von Marget Flach verkörpert. Da war der verweichlichte Vertrauenslehrer und Gruppendynamiker Holger Arndt. Benjamin Arndt gab in als liebenswerten Kuschelbären-Typ, der laut und ruppig wurde, wenn es um seine Ziele ging. Johannes Schön spielte herrlich schräg und schwäbelnd den verkannten, trotteligen Chemielehrer Bernd Vogel, der gerne übersehen wird. Dem diesmal jedoch besser hätte zugehört werden sollen, um zumindest eine von mehreren Katastrophen zu verhindern. Sportlehrer Peter Mertens, ein smarter Softie und Schüler-, eher Schülerinnen-Liebling, treffend und authentisch gespielt von Oliver Bürgin, zeigte sich selbstverliebt und Sex-gesteuert, bis sein Eigenbild als toller Hecht nach dem Beben im Lehrerzimmer zusammenbrach.

Lehrer als Egomanen

Satirisch bis zur Schmerzgrenze überzeichnet, quasi Prototypen eines Lehrers der alten, überwunden geglaubten Schule, spielten Felix Eitner und Anja Klawun. Eitner, aus zahlreichen Fernsehproduktionen bekannt, zelebrierte perfekt den widerlichen, prinzipientreuen Lehrer in seinem körperlichen Verfall. Ebenso überzeugend seine Verbündete im Geiste, die gefühllose, fast schon scheintote und Menschen verachtende Heidi Lohmann. Hier ein schlabberiger, abgenutzter Anzug, dort eine rosa Strickweste, gepaart mit strengem Haarknoten: Diese Lehrer in ihrer Selbstgefälligkeit will niemand mehr haben. Und sie gibt es hoffentlich heute nicht mehr an den Schulen, mag manch ein Zuschauer gedacht haben.

Das Lehrerzimmer verwandelte sich zusehends in ein Schlachtfeld der verbalen Attacken und wilden Handgemenge, ohne wirkliche Gewinner. Dafür gab es einen ungewollten Toten, ein zerstörtes Chemie-Labor und nicht zuletzt einen großen Gefühls-Scherbenhaufen.