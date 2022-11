Til Mette erhält den Thomas-Nast-Preis 2022 der Stadt Landau und des Thomas-Nast-Vereins. Der Karikaturist, Cartoonist und Maler ist vor allem bekannt durch seine Beiträge für „Stern“ und „Taz“.

29 Zeichnungen waren für den mit 5000 Euro dotierten Preis eingereicht worden. „Ob Energiekrise oder Corona-Pandemie – Til Mette hat die Jury vor allem mit seinen Karikaturen zu aktuellen politischen und sozialen Geschehnissen überzeugt“, teilt Oberbürgermeister Thomas Hirsch mit. „Man lacht über seine Zeichnungen, dann bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Genauso soll es bei einer guten Karikatur sein.“ Damit stehe Mette auch in der Tradition des Namensgebers des Preises, des vor rund 180 Jahren in Landau geborenen und später zum Vater der politischen Karikatur in den USA aufgestiegenen Thomas Nast, sagt Hirsch.

Til Mette wurde 1956 in Bielefeld geboren und studierte Geschichte und Kunst in Bremen. Hier war er 1985 auch einer der Mitbegründer der „TAZ“ Bremen, für die er bis heute zeichnet. Seit 1995 arbeitet er als wöchentlicher Cartoonist für das Magazin „Stern“. Mette lebt in Hamburg. Beim Wettbewerb für den Thomas-Nast-Preis hat er zwei Karikaturen eingereicht. In der einen sagt eine Mutter mit Kinderwagen: „Emma wird jetzt zwei. Wir sind total gespannt, wie sie ohne Maske aussieht.“ Die andere zeigt einen Info-Schalter am Eingang eines Tunnels und den Text: „Um Energie zu sparen, haben wir das Licht am Ende des Tunnels ausgeschaltet.“

Preisverleihung ist im Dezember

Christine Kohl-Langer, Landauer Stadtarchivarin und Vorsitzende des Thomas-Nast-Vereins, freut sich, dass sich viele renommierte Zeichnerinnen und Zeichner am Wettbewerb beteiligt haben. „Als Stadt Landau sind wir stolz, dass nicht nur das Bild vom Santa Claus als modernem Weihnachtsmann, sondern auch die moderne politische Karikatur auf Thomas Nast und damit auf einen berühmten Landauer zurückgeht“, sagt sie.

Der Thomas-Nast-Preis wird seit dem Jahr 1978 an herausragende Karikaturistinnen und Karikaturisten verliehen, die in der Tradition Thomas Nasts politische und soziale Ereignisse kommentieren. Gestiftet wird das Preisgeld von 5000 Euro von der Sparkassenstiftung und der Lions-Hilfe in Landau.

Zur Jury, die vor wenigen Tagen die Arbeiten in einer abendlichen Sitzung begutachtet hat, gehören neben Hirsch die Landauer Kunstprofessorin Tina Stolt, RHEINPFALZ-Kulturredakteurin Dagmar Gilcher, der Vorsitzenden der Bundespressekonferenz Mathis Feldhoff sowie der Karikaturist Gerhard Mester.

Termin

Der Thomas-Nast-Preis wird am Freitag, 9. Dezember, 19 Uhr in der Festhalle verliehen.