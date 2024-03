Ein prominentes Lineup verspricht Das Fest vom 18. bis 21. Juli in der Günter-Klotz-Anlage in Karlsruhe. Schon über 80.000 Tickets sind verkauft.

Wer das Fest eröffnen wird, steht noch nicht fest. Aber fest steht, dass es wie Alyona Alyona im vergangenen Jahr wieder ein Act aus der Ukraine sein wird, sagt teilt Martin Wacker, Chef der veranstaltenden Karlsruhe Marketing und Event GmbH mit: als Bekenntnis und Statement zur Unterstützung für Music Saves UA seit Kriegsbeginn. Und das sind die weiteren Acts auf der kostenpflichtigen Hauptbühne am Mount Klotz: Tones and I, Wolfmother, OK Kid, GReeeN, Megaloh, Moop Mama x Älice, Paula Carolina, Kytes, Schmutzki, Gringo Mayer & Die Kegelband, Root Area, Mickela, Migerra und Attic Stories.

„Für uns war es ein Ziel, dass wir bei den Headlinern in diesem Jahr zwei weibliche Topstars auf der Bühne haben, die darüber hinaus zum ersten Mal bei uns auftreten“, betont Wacker. Insgesamt habe das Festival auf der Hauptbühne einen Anteil von 47 Prozent an weiblichen oder von Frauen geführten Acts und liege damit deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Dieser liege laut der Umfrage des European Festival Report bei 39 Prozent. Mit Peter Fox, Sportfreunde Stiller und Bosse kehrten außerdem zwei Musiker an den Mount Klotz zurück, die Fest-Geschichte geschrieben hätten.

Nina Chuba wurde mit dem Song »Wildberry Lillet« über Nacht zum Star. Foto: David Daub

Der Donnerstag bringt nach der ukrainischen Eröffnung Tones and I. Die Australierin, die mit „Dance Monkey“ einen Hit landen konnte, musste im vergangenen Jahr noch absagen. Kein anderer Song einer Künstlerin wurde jemals häufiger über Spotify gestreamt als diese viele Milliarden Mal gehörte Nummer. Headliner ist dann Peter Fox mit seinem zweiten Soloalbum „Love Songs“. Darauf spinnt er seine Vorstellung einer großen Hinterhofparty weiter: Menschen kommen unter freiem Himmel zusammen, grillen, tanzen, sprechen, teilen ihre besten Playlists für eine Feier mit coolen Grooves.

Unter die Überschrift „Ehemaligentreffen“ könnte man den Organisatoren zufolge den Freitag setzen. Die Münchner Hip-Hop-Brass-Band Moop Mama präsentiert sich mit der früheren Chefboss-Stimme Älice als neuer Frontfrau. Rekordhalter beim Fest sind die Sportfreunde Stiller, die zum fünften Mal dabei sind. Seite ihrem Hit „’54, ’74, ’90, 2006“ ist jedes neue Album der Bayern für eine Spitzenplatzierung in den Charts gut. Im Sommer 2023 meldete sich die Band nach sechs Jahren Pause mit der neuen Platte „Jeder nur ein X“ zurück. Quasi selbst eingeladen hat sich Bosse, der vor seinem Auftritt im Substage verlauten ließ: „Sie sollen mich ruhig mal einladen, schreib das! Machen wir’s mal so rum, bisschen Druck über die Presse!“ Für die Münchner Indie-Pop-Band Kytes, die den Freitag beschließen, ist es die Premiere beim Fest.

Der Samstag steht im Zeichen der Frauenpower. Zunächst zeigen Attic Stories, Migerra und Mickela, was die Region zu bieten hat. Dann stürmen das Post-Punk-Trio Schmutzki und hernach Deutschrapper Megaloh, ewiger Geheimtipp, die Hauptbühne. Als „Klassensprecher einer ganzen Generation“ wird die Band OK Kid bezeichnet. Hauptact ist Nina Chuba, die mit dem Nummer-eins-Hit „Wildberry Lillet“ im Spätsommer 2022 über Nacht zum Star wurde. Für 200 Millionen Streams gab es Dreifach-Gold in Deutschland. Und zu später Stunde übernimmt Paula Carolina mit wilden Texte zu Indie-Pop-Melodien.

2021 und 2022 war sie die meistgestreamte Künstlerin in Deutschland: Lea. Foto: Calvin Müller

Der Sonntag startet mit der Klassikmatinee der Badischen Staatskapelle, die genauso Tradition ist wie der Nachmittag des Jazzclubs mit den Root Area, einem Quartett um Nicole Johänntgen und Christoph Grab. Ihr Markenzeichen ist die mitreißende Energie von Saxofonen zu Hammondorgel und Schlagzeug. Der Pfälzer Senkrechtstarter Gringo Mayer kommt mit seiner Kegelband an den Mount Klotz. Und Mannheimer Deutschrap bringt GReeeN nach Karlsruhe. Am Abend dann dröhnt der Bass, sägen die Gitarren und scheppert das Schlagzeug. Für Rockmusik wie zu den besten Zeiten von Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple und Co. steht kaum eine Band so sehr wie das 2000 im australischen Sydney gegründete Trio Wolfmother um Andrew Stockdale. Headlinerin am Sonntag ist Lea. „Traurig-schönen Gesang mit Gänsehaut-Garantie“ attestierte das Magazin Stern der aus Kassel stammenden Sängerin. 2021 und 2022 war sie die meistgestreamte Künstlerin in Deutschland. Allein auf Spotify erreichte sie über 272 Millionen Streams.

Schon über 80.000 Karten sind unters Volk gebracht. Der Festivalsamstag ist bereits ausverkauft. Noch erhältlich sind Tickets für Donnerstag, Freitag und Sonntag. Erhältlich sind sie über Eventim. Mit einem Klick auf den Button „Das-Fest-Fans runden auf“ können Ticketkäufer das Festival zusätzlich unterstützen und den Ticketpreis von 17,20 auf 20 Euro aufrunden.

Zu erleben ist das Fest aber auch ohne Eintritt. Das Programm auf den weiteren Bühnen ist kostenfrei, ebenso wie die India Summer Days und der Sparda-Sportpark. Auch für Kinder gibt es ein Unterhaltungsprogramm.