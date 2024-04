Freiburg (dpa/lsw) - Die Schweizer Fußball-Nationalspielerin Julia Stierli wechselt im Sommer zum Bundesligisten SC Freiburg. Die 27-jährige Abwehrspielerin kommt aus ihrer Heimat vom FC Zürich, wie der Club aus dem Breisgau am Dienstag mitteilte. Über Vertragsinhalte sei wie gewohnt Stillschweigen vereinbart worden. «Gerade in dieser Spielzeit hatten wir defensiv immer wieder Probleme. Mit Julia haben wir nun eine zusätzliche Option, die uns in der Abwehr weiterhelfen wird», sagte Freiburgs Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick.

