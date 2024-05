In der Gemeinde Fronreute im Kreis Ravensburg ist am Donnerstag nach einem Unwetter eine Scheune komplett abgebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Blitz in das Gebäude eingeschlagen habe, wie ein Sprecher am Abend auf Nachfrage bestätigte. «Es gibt keine Hinweise auf eine andere Brandursache.»

Fronreute (dpa/lsw) - Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 250 000 Euro geschätzt. In dem älteren Gebäude befanden sich mehrere Traktoren und Kraftstofftanks. Ein Zeuge sei auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden und habe die Einsatzkräfte verständigt. Mehr als 80 Feuerwehrleute seien vor Ort gewesen.