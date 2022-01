Alles Jahre wieder eröffnet die Pfälzischen Musikgesellschaft ihr Jahresprogramm mit dem Frankenthaler Trio Sanssouci. Am Sonntag, 16. Januar, spielen Sohee Oh (Flöte), Sigrun Meny-Petruck (Oboe) und Hans-Jürgen Thoma (Cembalo und Moderation) in der protestantischen Kirche in Ilbesheim. Geboten werden zwei Konzerte mit demselben Programm um 16 und um 18 Uhr.

Hinter dem Titel „Verschollene Schätze“ verbergen sich die Triosonate F-Dur von Friedrich Hartmann Graf, die Siciellenne (op. 78) für Oboe und Cembalo von Gabriel Fauré, „River Down“ für Flöte und Cembalo von Karl Jenkins, die Sinfonia a tré für Flöte und Cembalo von Ignaz Holzbauer, zwei Stücke des Nußdorfer Komponisten Richard Rudolf Klein („Love, oh Love“ und „Fantasie“) sowie drei Stücke von Astor Piazzolla („Chador“, „Libertango“ und „Los Pajaros Perdidos“).

Es gilt 2G plus. Die Kirche wird angenehm temperiert. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per E-Mail an klausgeorg.hoffmann@t-online.de oder über Whatsapp unter der Nummer 0160 1871806. Informationen, sollten die Konzerte kurzfristig abgesagt werden, finden sich auf der Homepage.