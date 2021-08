Dass er vor einem Millionenpublikum eine gute Figur macht, hat Michael Schulte 2018 beim Eurovision Song Contest in Lissabon bewiesen: Er sang Deutschland auf den vierten Platz und holte das Land aus dem ESC-Tief. Der Songwriter aus Buxtehude kann aber auch auf kleinen Bühnen begeistern – wie am Samstag im Sommerpark in Billigheim.

Im Gepäck hatte Michael Schulte natürlich seinen Dauerhit, die Ballade, die ganz Europa bewegt hat: „You Let Me Walk Alone“. Den Song, eine Hommage des Sängers an seinen verstorbenen Vater, packte Schulte ans Ende seiner 90-minütigen Show, die gerade von ihrem Kleinformat, von den spontanen Interaktionen zwischen Musiker und Publikum lebte.

Neben seinen typisch melancholischen Songs und Gute-Laune-Hits wie „All I Need“ und „Keep Me Up“ interpretierte Schulte noch eine Handvoll Cover. Er – Jeans, Sneakers, braune Jacke, Gitarre – und seine Zwei-Mann-Band (Keyboard und Schlagzeug) verliehen dem Konzert eine erfrischend improvisatorische Note, indem sie zwischen den eigenen Liedern immer wieder Songs anderer Künstler anspielten. Und er überraschte sein Publikum sogar mit einem Klassik-Stück.

Stimmungsvolles Licht in der Abendsonne

Während am Himmel Abendsonne und Wolken für ein spektakuläres Farbenspiel sorgten und unten im Park kleine bunte Lichter die Pagodenzelte illuminierten, stimmte Keyboarder Florian Lippert zum Sommerhit „Macarena“ von Los del Rio (1996) an. Schulte, herausgefordert, stieg persiflierend mit ein. Das Publikum: begeistert.

Auch anderen Nummern, etwa von Michael Jackson, den Backstreet Boys oder The Weekend, drückte er seinen Stempel auf. Dass sich Schulte mühelos zwischen unterschiedlichen Stimmhöhen bewegt, ist nichts Neues. Als seine Karriere 2008 vor einem Massivholzschrank mit einer Webcam und einem billigen Mikrofon begann, sang er sich quer durch die Musiklandschaft: Der inzwischen zweifache Vater coverte damals Rihanna, Chris Brown, Coldplay und Eric Clapton. So lange, bis Musiker Rea Garvey das Talent des jungen Kollegen entdeckte. Schulte landete daraufhin 2012 in der Casting-Show „The Voice of Germany“, bei der er den dritten Platz belegte. Der ESC dann verpasste Schultes Karriere den letzten Schub.

Klassisches Zwischenspiel

Aber hat ihn in all dieser Zeit irgendjemand Schuberts „Ave Maria“ singen hören? Das Publikum jedenfalls staunte am Samstag nicht schlecht über die Stimmhöhe und Klarheit seiner Interpretation. Ein gelungenes, unterhaltsames Zwischenspiel.

Schulte, der nicht müde wurde, mit seinen Zuschauern zu scherzen und echte Entertainer-Qualitäten zeigte, wiederholte immer wieder, wie unglaublich glücklich er sei, hier spielen zu dürfen. Es sei ein langer dunkler Winter ohne Konzerte gewesen, deshalb wolle er jetzt das Leben feiern.

Ein Song mit dem Zeug zum Sommerhit

Er präsentierte seine brandneue Single „Stay“ und den ebenfalls noch frischen Song „Bye Bye Bye“, der das Zeug zum Sommerhit hat: eine Slap-House-Nummer mit mitreißendem Gesangspart. Das Stück ist in Zusammenarbeit mit dem Berliner DJ- und Produzentenduo Younotus entstanden. Es funktioniert aber genauso gut ohne DJ-Pult und mit reduzierter Band, wie sich in Billigheim herausstellte: Denn die Zuschauer hielt es nicht länger auf den Bänken, die ringförmig um die 360-Grad-Bühne platziert waren.

Schulte verabschiedete sich mit drei Zugaben. Darunter war auch ein alter Song, den er noch nie mit einer Band gespielt hat, wie er sagte: „Holding Back the Fire“, ein Stück für einen Künstler und seine Akustik-Gitarre. Das Publikum feiert Schulte dafür.

