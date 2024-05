Für den deutschen Basketball-Meister wird es eng. Ratiopharm Ulm liegt in den Playoffs zurück, Trainer Anton Gavel könnte am Freitag bereits zum letzten Mal an der Seitenlinie stehen.

Würzburg/Neu-Ulm (dpa) - Jetzt wird es für den deutschen Basketball-Meister ganz eng. Ratiopharm Ulm droht nach einer erneuten Niederlage in den Playoffs das vorzeitige Aus im Viertelfinale. «Wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand und müssen zeigen, was für einen Charakter wir haben und was für eine Mannschaft wir sind», sagte Cheftrainer Anton Gavel am Mittwochabend nach der 79:82-Niederlage bei den Würzburg Baskets. In der Serie im Modus Best-of-five liegt Ulm mit 1:2 hinten. Die Saison kann damit am Freitag (18.30 Uhr/Dyn) bereits enden.

«Im Großen und Ganzen war es heute nicht genug, um hier zu gewinnen. Wir müssen auch defensiv einen besseren Job machen, da haben wir uns viel zu viele Fehler erlaubt», kritisierte Gavel. Der ehemalige Top-Profi verabschiedet sich in diesem Sommer aus Ulm und wechselt als Cheftrainer zu den Bamberg Baskets, auf ihn folgt Ty Harrelson.

Man sei in Würzburg zeitweise «in den Panikmodus» verfallen, sagte Gavel. Ulm ging als Viertplatzierter der Hauptrunde als Favorit in das Viertelfinale, verlor aber bereits das erste Heimspiel. Würzburgs Topscorer Otis Livingston fehlt dem Rivalen weiter wegen eines Innenbandrisses

Spielplan und Playoff-Baum

Statistiken zu Ludwigsburg gegen München

Statistiken zu Würzburg gegen Ulm

Stimmen von Ratiopharm Ulm